Fleißige Legehennen: Bio-Eier sind nicht nur zur Osterzeit gefragt

"Unsere 3000 Hühner haben immer Zugang in unser weitläufiges Außengehege, wo sie picken, scharren, Sandbäder nehmen und sich einfach verhalten, wie es ihrer Natur entspricht. Neben dem gentechnikfreien Bio-Futter fressen die Hühner, was sie an Samen, Körnern, Kräutern, Insekten oder Würmern in der Erde und auf der Wiese finden", erzählen Renate und Andreas Kaiser, die in Gramastetten Bio-Eier produzieren – seit 2017 im neuen Stall, der alle Stückerl der biologischen Hühnerhaltung spielt.