Früh aufstehen mussten am Dienstag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwertberg: Um 5.40 Uhr wurden sie zu einem Wasserschaden in einem Mehrparteienhaus in der Schulgasse alarmiert. Durch einen technischen Defekt an einer Wasserleitung in einer Wohnung waren die betroffene Wohnung sowie der Keller überschwemmt worden. Mit Hilfe von Nasssauger und Wasserschieber konnten die Feuerwehrleute die Wassermengen aus den betroffenen Bereich entfernen.