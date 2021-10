"Es war nicht so einfach als Mädchen im Malerbetrieb"

MAUTHAUSEN. Bankkaufmann, Architektin, Koch, Polizistin – das sind einige der Berufe, die die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Mittelschule Mauthausen für ihre persönliche Zukunft im Blickfeld haben. Ein breites Spektrum also, das deutlich über klassische, geschlechterspezifische Rollenbilder hinausreicht.

Dass man bei der Berufswahl durchaus ungewöhnliche Wege einschlagen kann, zeigte die Unternehmerin Doris Gusenbauer bei einem Besuch an der Schule auf. Sie leitet einen Malereibetrieb mit Standorten in Mauthausen und Schwertberg. Ihren Beruf hat Gusenbauer von der Basis auf gelernt. Als Mädchen habe es schon etwas Überwindung gebraucht, um sich durchzusetzen, gestand die Malermeisterin gegenüber den Schülerinnen und Schülern ein: "Als Mädchen stehst du in einem klassischen Männerberuf natürlich stärker im Blickfeld, als es die Burschen tun. Bei mir war es vor allem so, dass ich nicht versagen wollte", so Gusenbauer. Dieser Druck wurde durch die Tatsache, dass sie die Tochter des Chefs war, nicht gerade gemindert.

Schon als Kind ist Doris Gusenbauer in den Ferien zu Baustellen mitgefahren. Die Möglichkeit, das Design von Häusern und Betriebsgebäuden mitzuentwickeln, habe sie am Malerberuf stets fasziniert. Nach ihrem Lehrabschluss unternahm sie einen Abstecher in die Gastronomie, ist dann aber in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt. Seit sechs Jahren ist sie als Chefin für rund 40 Mitarbeiter verantwortlich: "Alles Männer – aber ich habe gelernt, mich durchzusetzen. Die Tatsache, dass ich den Malerberuf durch meine Lehre bis ins Detail kenne, hilft mir auch als Chefin enorm. Mir kann keiner so schnell etwas weismachen."

Gusenbauers Besuch in der Mittelschule Mauthausen hat die Initiative "Frau in der Wirtschaft" übrigens zum Anlass genommen, die Unternehmerin als Vorbild für die Initiative "g’lernt is g’lernt" auszuzeichnen. (lebe)