„Rotes Kreuz, Notruf 144, wie kann ich Ihnen helfen?“ Diese Frage wird jedem gestellt, der 144 wählt. Man ist dann mit einem „Calltaker“ in der Rettungsleitzentrale (RLZ) Linz-Mühlviertel verbunden. Während dieser noch die wichtigen W-Fragen stellt, schickt ein Disponent schon das nächste verfügbare Rettungsmittel zum Notfall. Die Bezirke Linz, Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Freistadt und Perg sind schon in der neuen Leitzentrale in der Linzer Körnerstraße vereint.