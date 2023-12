Ergänzung statt Konkurrenz: Volkshilfe steht zu Fortführung von Tageszentrum

Die Zukunft der Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen in einer Tagesstruktur beschäftigt die Gemeinde Schwertberg. Wie in unserer Ausgabe vom Montag berichtet, sollte das Rote Kreuz ab Jänner ein Tageszentrum für ältere Menschen in Schwertberg aufbauen, nachdem die Gemeindeförderung für die bestehende, von der Volkshilfe Oberösterreich geführte Tagesstruktur mit Jahresende abläuft.