Die Errichtung einer hochrangigen Straßenverbindung zwischen A7 und A1 im Osten von Linz würde die Lebensqualität vieler Menschen in Engerwitzdorf erheblich verschlechtern. "Wir sind der Überzeugung, dass es unverantwortlich ist, in der Verkehrsplanung den Blick so stark auf dieses Projekt zu fokussieren", sagt der Engerwitzdorfer Bürgermeister Herbert Fürst (VP). Er fordert stattdessen ein rasches Vorantreiben des Stadtbahnprojekts von Linz über Gallneukirchen nach Pregarten.