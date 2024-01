Elf Bahnhöfe auf Bahnlinie Summerau modern gestaltet

Elf Bahnhöfe und Haltestellen – von Pulgarn bis Summerau – haben die ÖBB und das Land Oberösterreich in den sechs Jahren entlang der Summerauerstrecke modernisiert. Mit Investitionen in Höhe von 75 Millionen Euro sei das die größte Schieneninfrastruktur-Offensive in der Geschichte des Landes Oberösterreich, betonte Landesrat Günther Steinkellner bei der gestrigen Abschlussfeier am Bahnhof Gaisbach/Wartberg.