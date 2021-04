Der Sport ist zurück. Nicht nur in den Vereinen soll im Mai wieder so richtig Gas gegeben werden. Auch die Sport-Mittelschule und die Volksschule Bad Kreuzen bringen ein großes Projekt an den Start. In der Mühlviertler Kurgemeinde wird nämlich der Mai zum Laufmonat erklärt, und die Latte hierfür liegt hoch: Nicht weniger als 13.000 Kilometer wollen die Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen erlaufen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Vorgabe von etwa 40 Kilometern.