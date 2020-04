Ein stiller 1. Mai: Keine Aufmärsche, keine Maibäume, kein Musik-Weckruf

Vom Weckruf durch die Musikvereine am Morgen über politische Kundgebungen bis zum Maibaumaufstellen. All das fehlt im Jahr 2020 – oder doch nicht ganz.

So schickt beispielsweise die Stadtkapelle Perg morgen früh ihren musikalischen Weckruf per Internet in die Welt. Weil der traditionelle musikalische Rundgang durch die Innenstadt heuer nicht wie gewohnt ab 6 Uhr früh stattfinden kann, schenken die Musikerinnen und Musiker unter dem Motto "The Masked Musi" ihren Freunden und Gönnern zumindest in virtueller Form einen Gruß zum 1. Mai. Nicht einmal die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl habe bisher die Perger Musikanten davon abhalten können, ihren Weckruf durchzuführen, erinnert sich Obmann Ernst Rammer. Lediglich heftiger Regen habe die Musiker vereinzelt von ihrer Ausrückung abhalten können. Heuer weiche man eben aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen in das Internet aus. Das Video, bei dessen Aufnahme die aktuellen Abstandsregeln ganz genau eingehalten wurden, findet sich auf www.stadtkapelle-perg.at.

"Tag der Arbeit" im Internet

Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verhindern heuer auch den traditionellen Bezirksmaiaufmarsch der SPÖ Bezirk Perg. "Vor 130 Jahren fand der erste Maiaufmarsch der SPÖ in Österreich statt. Nur in Zeiten des Faschismus konnte dieser nicht begangen werden", sagt der Bezirksparteivorsitzende Bgm. Erich Wahl. "Wir können zwar heuer unseren traditionellen Aufmarsch nicht durchführen, werden aber dennoch bezirksweit mit Aktivitäten sichtbar sein. Sei es mit Transparenten, Fahnen oder anderen kreativen Ideen."

So wie Siegfried Lehner: Der St. Georgener ist SP-Bezirksgeschäftsführer in Freistadt und hat ein Video aus seinem Garten auf Facebook gestellt, in dem er dazu aufruft, am 1. Mai mit Töpfen, Kochlöffeln und anderen Haushaltsgeräten laut zu sein und dies gleich selbst demonstriert – inklusive einem kleinen Missgeschick ganz zum Schluss.

Was das Maibaumaufstellen betrifft, so hat die Landjugend bereits vor einiger Zeit angekündigt, heuer sämtliche Aktivitäten in diese Richtung ausfallen zu lassen. Stattdessen könnten aber "Mini-Maibaumfeste" mit der Familie im eigenen Garten gefeiert werden. Ein Besenstiel oder der übrig gebliebene Christbaum könnten dabei mit Girlanden, Kränzen und Lichterketten eine ganz neue Verwendung finden.

