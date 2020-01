Bauprojekte mit einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro werden in Schwertberg bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen. Das kündigte Bürgermeister Max Oberleitner (VP) beim ersten Neujahrsempfang der Marktgemeinde vergangene Woche im Volksheim vor mehr als 200 interessierten Besuchern an. Einige dieser Maßnahmen, etwa der Kindergartenausbau, befinden sich bereits in der Fertigstellung, andere, wie die Errichtung eines neuen Bauhofs, stehen unmittelbar vor dem Start.