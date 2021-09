Einen ihrer erfolgreichsten Bürger würdigt die Marktgemeinde Bad Zell morgen in einer Woche: Joseph Weiß. Geboren am 12. Jänner 1805 im Schloss Zellhof, begann Weiß eine Laufbahn als Jurist in Linz, ehe er nach Salzburg übersiedelte und dort als Politiker seinen Weg machte. Dieser führte ihn nach der von Kaiser Franz Joseph durchgeführten Verfassungsreform an die Spitze der dortigen Landesverwaltung.