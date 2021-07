Ein Dach für den Stadtplatz: Bezirkshauptstadt verbessert Infrastruktur für Feste

Der Stadtplatz als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Für diese Rolle soll das Zentrum der Bezirkshauptstadt im Oberen Mühlviertel künftig noch besser gewappnet sein. Auf Initiative des neu gegründeten „Kultur- und Eventvereins Rohrbach-Berg“ investiert deshalb die Stadtgemeinde in Verankerungspunkte direkt auf dem Stadtplatz. Diese sollen eine einfache, sichere und vor allem wetterfeste Zeltüberdachung des Stadtplatzes ermöglichen.

Das beauftragte Bauunternehmen Bernegger führte diese Woche auf dem für zwei Tage gesperrten Stadtplatz die entsprechenden Bohrungen durch. Herausforderung dabei: Die Sperre des Stadtzentrums so kurz wie möglich halten und dennoch eine perfekte Arbeit abliefern. Das gelang durch den Einsatz innovativer Technik und der sauberen Verschließung der gesetzten Bohrpunkte durch die Rohrbacher Firma OS Services. So konnten die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer sehr schnell wieder aufgehoben werden. Die Bohrpunkte wurden nach getaner Arbeit mit Wasserschieberdeckeln verschlossen und beinträchtigen so auch künftig den Straßenverkehr am Stadtplatz nicht.

Ihre Bewährungsprobe wird die neu geschaffene Infrastruktur in einem Monat beim Rohrbacher Stadtfest erleben. Der Kultur- und Eventverein als Veranstalter belebt diese traditionelle Veranstaltung unter tatkräftiger Mithilfe vieler Rohrbach-Berger Vereine am 28. und 29. August mit einem – pandemiebedingt – zwar etwas eingeschränkten, aber dafür umso interessanteren Programm für Jung und Alt.

Gestartet wird bereits am Freitagabend nach dem Aufbau mit einer Probebeleuchtung. Bereits für diesen Anlass erhoffen sich die Veranstalter einen regen Besuch. Am Samstag beginnt das eigentliche Fest und dabei kommt auch die Überdachung erstmals zum Einsatz: Dder traditionelle Wochenmarkt startet um 8 Uhr unter Dach - somit wetterfest - und mit musikalischer Begleitung. Am Nachmittag folgt ein Riesenwuzzlerturnier statt, bei dem sich zahlreiche Vereine, Firmen und Stammtische um den Sieg balgen werden. Das Abendprogramm bringt einen weiteren Höhepunkt mit dem Auftritt der Überraschungsband des Jahres 2020: „Mountain Crew“ mit ihrem Corona-Hit „I wü ins Wirtshaus“.

Eine Feldmesse, musikalisch gestaltet von der Stadtmusikkapelle Rohrbach-Berg, eröffnet um 10 Uhr das Sonntagsprogramm. Dem folgt ein Frühschoppen mit den Musikvereinen aus Arnreit und Sarleinsbach, die mit ihren Klängen die Besucher in den Nachmittag mit weiteren Attraktionen für die ganze Familie begleiten.

Der Reinerlös aus dem Stadtfest wird unter den mitwirkenden Vereinen aufgeteilt sowie für zukünftige (Kultur-)Projekte, wie beispielsweise einem Musikpavillon in der Pöschl-Villa verwendet. Damit wird auch dem Festmotto „Rohrbach-Berg – voller Leben!“ langfristig Rechnung getragen.