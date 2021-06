Es ist ein kleines politisches Erdbeben, das sich in den vergangenen Tagen in Freistadt ereignet hat. Heute vor einer Woche hatte VP-Sozialstadtrat Dietmar Weinzinger nicht nur seinen Rückzug aus allen politischen Ämtern sondern auch seinen Austritt aus der Volkspartei vollzogen. Nun ist klar: Weinzinger wird der Stadtpolitik erhalten bleiben. Er tritt nämlich bei der Gemeinderatswahl im Herbst – als parteifreier Kandidat – auf der SPÖ-Wahlliste an.