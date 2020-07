An keiner Schule in Oberösterreich wurden im vergangenen Jahr so viele Prüfungen zum "Europäischen Computer-Führerschein ECDL" absolviert wie am Gymnasium in Rohrbach: Insgesamt 554 Einzelmodule – von Datenbankanwendungen, Tabellenkalkulationen über IT-Security bis Bildbearbeitung – haben die Schülerinnen und Schüler erfolgreich abgeschlossen. Dafür wurde die Schule von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) ausgezeichnet.