"Dürfen uns von der digitalen Welt nicht abhängen lassen"

Ein Blick auf aktuelle Infektionszahlen, ein Chat mit Familienmitgliedern, die nicht im selben Haushalt wohnen, Anmeldungen für Tests oder der Versuch, einen Impftermin zu ergattern. Wer sich in der Bewältigung von Corona zurechtfinden will, kommt am Umgang mit digitalen Medien nicht vorbei.