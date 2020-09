Auf den Tag genau 30 Jahre nach seiner Amtsübernahme am 11. September 1990 trat am vergangenen Freitag Erwin Kastner (VP) als Bürgermeister der Marktgemeinde Baumgartenberg in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger wurde vom Gemeinderat in geheimer Abstimmung (14:5 Stimmen) der bisherige Vizebürgermeister Gerhard Fornwagner gewählt.