Dimbacher inszenierten eine Gaunerkomödie für die Kinos

Weil sie in der Pandemie ihrem Stammpublikum nicht in Fleisch und Blut gegenübertreten konnten, fassten die Dimbacher Theaterschecken den Entschluss, es doch einmal auf der Filmleinwand zu versuchen. Der Enthusiasmus für das Projekt war von der ersten Stunde an groß und griff alsbald auch auf weitere Vereine in Dimbach über, sodass am Ende fast der gesamte Ort der 1000-Einwohner-Gemeinde am Entstehen von "Hofgang" beteiligt war. Was dabei herausgekommen ist, ist ab 14.