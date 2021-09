Die Seriensieger der Bezirksliga: Freistadt fordert Julbach heraus

"Wir sind gut vorbereitet und wollen zu Hause unbedingt gewinnen", sagt Freistadts Trainer Eric Rößl vor dem heutigen Spitzenspiel gegen die Union Julbach (Holzhaider-Stadion, Anpfiff 20 Uhr). Seine Mannschaft surft derzeit auf der Erfolgswelle, hat vier Mal in Folge gewonnen und dabei 14 Tore erzielt. "Wir kommen immer besser in Fahrt", so Rößl.