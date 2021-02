Der Frühling hat auch auf der höchsten Erhebung des Bezirks Perg Einzug gehalten: Der Aussichtsplatz des Burgstalls in St. Georgen am Walde präsentierte sich beim gestrigen Aufstieg der OÖNachrichten schneefrei. Ganz so schnell wie die Schneeschmelze wird es mit der Erneuerung des vor einem Jahr zerstörten Gipfelkreuzes zwar nicht gehen, aber auch in diese Angelegenheit kommt jetzt einiges an Schwung – wozu nicht zuletzt der gestrige OÖN-Exklusivbericht einen Teil beigetragen hat.