"Die Menschen machen die Bruckmühle so einzigartig"

Auf ein Jubiläumsjahr steuert das Team der Bruckmühle mit Richard Maynau an der Spitze zu: Seit 20 Jahren gibt es das Kulturzentrum am Ufer der Feldaist in Pregarten. Ein Jubiläum, das sich durch das Programm der kommenden Monate durchziehen wird, wie Maynau im OÖN-Gespräch betont: "Wir haben das gesamte Jahr unter das Motto 20 Jahre Bruckmühle gestellt. Viele Veranstaltungen, vor allem im Juni, werden dieser Feierlichkeit gewidmet sein. Höhepunkt ist unser Jubiläumsfest am 6. Juni." Auch an einer fotografischen Zeitreise durch zwei Jahrzehnte Kultur in der Bruckmühle wird gearbeitet. Gespannt sein darf man zudem auf das Jubiläums-Kabarett "Mühlviertel Live" sowie auf eine neue Kindertheater-Eigenproduktion.

Hoher Stellenwert

Maynau hat im Sommer 2018 die Leitung des Hauses von Georg Mittendrein übernommen und gestaltet seither das Kulturprogramm als eine ausgewogene Mischung von Musik, Schauspiel, Kabarett und bildender Kunst. "Ich selber habe zur Erfolgsgeschichte der Bruckmühle vergleichsweise noch wenig beigetragen. Aber was ich seit meinem Amtsantritt in vielen Gesprächen gemerkt habe, ist, dass die Bruckmühle in der Region einen sehr hohen Stellenwert hat. Sogar in Linz werden wir außerordentlich geschätzt." Die geografische Nähe zu Linz schade der Bruckmühle gar nicht so sehr, wie man eventuell annehmen möchte. Maynau: "Wir haben ein kleines, aber treues Stammpublikum aus der Landeshauptstadt." Vor allem das Sommertheater an der Aist – zuletzt mit Ferdinand Raimunds "Der Bauer als Millionär" – sowie die enge Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern aus der Region trage zu diesem guten Ruf bei.

Die wichtigste Säule der Bruckmühle sei aber der Rückhalt in der Region selbst – der sich unter anderem im Förderverein "Freunde der Bruckmühle" zeigt. "Das ist eine ganz wichtige Partnerschaft. Überhaupt sind es die Menschen rund um Pregarten, die die Bruckmühle so einzigartig machen", sagt Maynau. Denn wie so oft im Kulturbereich ist das Thema Geld – besser gesagt: der Mangel desselben – auch in der Bruckmühle ein ständiger Begleiter. Maynau: "Jeder Versuch, künstlerisch zu arbeiten, scheitert eigentlich am Geld. Aber aufgrund der Kreativität und des Engagements vieler ehrenamtlicher Helfer bringen wir doch immer wieder Projekte an den Start."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pregarten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at