Der Etzlbergerhof in Gramastetten sucht einen neuen Wirt

Auf die vergangenen Jahre blicken die Wirtsleute mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. "Es war eine wunderschöne Zeit, wir haben das bis zum letzten Tag gerne gemacht, aber jetzt möchte ich die Pension genießen." Das war nicht der einzige Grund für den Abschied vom Etzlbergerhof. Auch das "ständige Auf und Ab der letzten Corona-Jahre" haben Erwin Hörschläger und seine Schwester Renate zu dieser Entscheidung bewogen. Mit Jahresende zogen sich die Geschwister aus der Gastronomie zurück. Die Schließung des Traditionsgasthofs soll aber nur vorübergehend sein, sagt Hofbesitzer Franz Reiter. Der Goldwörther möchte den Gastrobetrieb in dem jahrhundertealten Vierkanter mit neuen Pächtern weiterlaufen lassen.

Zwei Vollzeitjobs

Dass die Hörschläger-Geschwister vor neun Jahren beim Etzlberger einzogen, sei "zufällig passiert", sagt der ehemalige Wirt mit einem Lächeln. "Wir hatten eigentlich nur eine Garage gesucht." Beide brachten Erfahrung in der Gastronomie mit: Erwin Hörschläger ist gelernter Koch, auch Renate hatte in einer Wirtshausküche gearbeitet. "Das war zwar schon länger her, aber wir wollten es probieren", sagt der 60-Jährige. Und ihr Plan ging auf. Neben Ausflüglern und Sportlern kehrten viele Stammgäste im Jausenhof in der Ortschaft Limberg ein. Hochzeiten und Geburtstage wurden gefeiert, auch für Theateraufführungen und Musikkonzerte wurde der urige Hof genutzt. Für die Hörschlägers wurde er auch zu einem Zuhause, denn der Etzlbergerhof bietet zwei Wohnbereiche.

Jetzt freut sich Erwin Hörschläger auf den Ruhestand und darauf, mehr Zeit mit seinen Kindern und den vier Enkerln zu verbringen. Das sei in der Vergangenheit oft zu kurz gekommen. Die Bewirtung der Etzlberger-Gäste war nicht sein einziger Job. Zusätzlich arbeitete der Mühlviertler Vollzeit in einem Installationsbetrieb. Seine Schwester war nebenbei als Schulbusfahrerin in Gramastetten tätig. "Durch Corona ist uns bewusst geworden, wie schön es ist, auch einmal am Wochenende frei zu haben."

Obwohl der 60-Jährige dieses Privileg in der Pension umso mehr schätzt, war der letzte Betriebstag am 31. Dezember auch von Wehmut geprägt. "Da war viel Emotion dabei", sagt er. Mit dem Abschied der Hörschläger-Geschwister soll nun eine neue Ära auf dem Etzlbergerhof beginnen. Interessenten können sich bei Franz Reiter unter franz-reiter1@gmx.at melden.

Der Etzlbergerhof ist ein beliebtes Ausflugsziel im unteren Mühlviertel Bild: privat

