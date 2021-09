Der Bürgermeister erklärt Kindern, wie Hellmonsödt zu seinem Namen kam

Warum heißt etwas so, wie es eben heißt? Diese Frage kann einem mitunter den Schlaf rauben. Damit die Kinder von Hellmonsödt zumindest wissen, warum ihr Ort so heißt, wurde nun die Gründungssage von Hellmonsödt in einem Kinderbuch zusammengefasst. Denn um diese Frage ranken sich viele verschiedene Sagen und Erzählungen.