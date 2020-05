Bereits das dritte Jahr in Folgen droht heimischen Waldbesitzern ein Jahr mit immensen Schäden in ihren Beständen. Vor allem die Trockenheit, wie sie im März und April einmal mehr im Unteren Mühlviertel besonders ausgeprägt war, schlägt sich in einem starken Borkenkäferbefall nieder. Anfallendes Schadholz muss nun so rasch wie möglich aus den Wäldern entfernt werden.