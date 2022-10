Das Versprechen der Staatsmeisterin

Die Frühlingsrollen von Mama Lamduan schmeckten Lisa Peherstorfer am Sonntag besonders gut, und ganz unrecht dürfte es der 17-Jährigen nicht gewesen sein, dass wegen des Regens am Urfahraner Jahrmarkt nicht viel los war. Denn das gab der Niederwaldkirchnerin Gelegenheit, den ereignisreichen Vortag sacken zu lassen. Da hatte sie sich in Weiz nämlich erstmals zur Judo-Staatsmeisterin gekrönt. „Ich habe die Gunst der Stunde genützt“, schildert Peherstorfer freudestrahlend.