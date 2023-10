Das sind Eckpunkte einer neuen KZ-Gedenkstätte in Gusen

Die Bevölkerung vor Ort konnte am Mittwochabend Einblick in das Konzept für die Erweiterung der Gedenkstätte nehmen.

Eineinhalb Jahre wurde an jenem Masterplan zur Erweiterung und Neugestaltung der Gedenkstätte auf dem Areal des ehemaligen KZ Gusen gearbeitet, der am Mittwochabend der Bevölkerung vor Ort sowie gestern Mittag von Innenminister Gerhard Karner (VP) in Wien präsentiert wurde. Sowohl nationale und internationale Experten als auch Arbeitsgruppen mit Nachbarn und Bewohnern aus Langenstein und St. Georgen/Gusen haben sich bei der Erstellung dieses Konzepts eingebracht.