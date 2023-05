Das sind die besten Jungmathematiker im Land: "Das ist schon alles richtig arg"

So sehen Sieger aus: Felix, Daria und ihre Lehrerin bei der gestrigen Preisverleihung

Felix Gimpl atmet tief durch: "Das ist irgendwie schon alles richtig arg." Gestern Nachmittag wurde der Neunjährige im Festsaal des Linzer Fadinger-Gymnasiums ausgezeichnet, Mitte Juni geht es für ihn dann weiter nach Wien in den Alois-Mock-Saal. Felix schüttelt den Kopf: "Das ist ja ein richtiger Stress, alles so eine Riesenaufregung." Derweil wollte der Drittklässler der Volksschule Mittertreffling bloß beim "Känguru der Mathematik"-Wettbewerb "mitrechnen". Dass er dann auch der Beste in