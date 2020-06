Erholungssuchende, deren Urlaubspläne heuer ganz schön durcheinandergerüttelt wurden, gibt es viele. Warum also nicht den Urlaub in der eigenen Heimat genießen? Die Angebote sind vielfältig und werden ständig mehr: So wurde jüngst die Rad-Infrastruktur im Mühlviertler Hochland ausgebaut. Mit zehn neu zertifizierten Bett & Bike-Betrieben setzt die Tourismusregion Mühlviertler Hochland passend zum Sommerbeginn einen wichtigen Akzent im Radtourismus.