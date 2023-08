Das Mühlviertel ins Herz geschlossen: "Waldhausen ist unsere zweite Heimat"

Alles begann mit einem Zeitungsartikel in der "Für Sie". Als 1973 der Badesee in Waldhausen eröffnet wurde, war der offenbar so idyllisch, dass ihm die deutsche Illustrierte einen doppelseitigen Reisebericht gewidmet hat. "Den haben meine Eltern gelesen und beschlossen: Da wollen wir hin", erinnert sich Leon Dautzenberg, der damals ein Teenager war. "Also hat mein Vater am Gemeindeamt in Waldhausen angerufen, die Nummer vom Schlüsselwirt bekommen und gebucht." Die 900 Kilometer lange Fahrt von