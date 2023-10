Damit der Alltag auch im höheren Alter eigenständig bewältigt werden kann

Die Gesundheitskompetenz von Menschen ab dem 75. Lebensjahr zu stärken und in enger Absprache mit den Angehörigen den Alltag so zu organisieren, dass ein Leben im vertrauten Umfeld möglichst lange gelingen kann: Diese Ziele verfolgt das sogenannte "Community Nursing". In Österreich hat das Sozialministerium Anfang vergangenen Jahres 120 Pilotprojekte – finanziert von der EU – etabliert. Ein besonders erfolgreicher Start gelang dabei in Königswiesen.