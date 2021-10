Covid-Infektionen: Starker Anstieg im Bezirk Freistadt

Es ist eine Entwicklung, die der Gesundheitsbehörde Anlass zur Sorge gibt: Bis zu 80 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in den vergangenen Tagen im Bezirk Freistadt pro Tag bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte gestern auf 419,9 und dürfte weiter nach oben gehen. Das ist der dritthöchste Wert in Oberösterreich gleich hinter den Problem-Bezirken Gmunden und Braunau.

"Die Zahlen sind in den vergangenen Tagen durch die Decke gegangen. Wir sind bis September recht gut durch die Pandemie gekommen, aber derzeit sind wir wieder voll gefordert", sagt Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger. "Ich kann nur alle ersuchen, vorsichtig zu sein und auf die Abstands- sowie Hygienemaßnahmen zu achten. Noch besser ist es allerdings, sich noch in den kommenden Tagen impfen zu lassen."

Neben der öffentlichen Impfstraße im Saal der HAK Freistadt gibt es auch das Angebot des Impfbusses des Landes Oberösterreich. Dieser macht am Freitag, 29. Oktober, in Bad Zell (Spar Markt, 9 bis 12 Uhr) und Tragwein (Spar Markt, 13.30 bis 17 Uhr) Station. Hier kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen.

Die Verteilung der Neuinfektionen sei nicht überall im Bezirk gleich. Besonders viele Infektionen kommen aus den Gemeinden Schönau, Unterweißenbach und Gutau. Der starke Anstieg fordert auch das Team des Krisenstabs in der Bezirkshauptmannschaft bis an die Grenze der Belastbarkeit. "Wir müssen ja jedem Fall nachgehen, Kontakte erheben und entsprechende Maßnahmen einleiten. Mein Team arbeitet beinahe rund um die Uhr", beschreibt Außerweger die aktuelle Lage.

Aufruf des Spitalspersonals

Auf die ebenfalls stark ansteigenden Zahlen in den Spitälern machten Ärzteschaft und Pflegepersonal gestern Mittag auch mit einer Aktion vor dem Klinikum Freistadt aufmerksam. "Wir stehen jetzt wieder vor der Situation, dass wir aufgrund der niedrigen Impfrate wöchentlich mehr Menschen behandeln müssen. Das belastet uns, die Patienten und deren Familien", so Primar Norbert Fritsch, ärztlicher Leiter des Klinikums Freistadt. Auch in Freistadt habe man die Erfahrung gemacht, dass neun von zehn Patienten mit einem schweren Verlauf nicht geimpft sind.