Auf eine spannende Chortätigkeit 2021 blickte der Wartberger Chor "pro musica" in seiner Jahreshauptversammlung Anfang Jänner zurück. Was auch stark damit zusammenhängt, dass Chorleiter Helmut Wagner trotz zahlreicher Herausforderungen durch die Pandemie "das Glas immer halb voll" sieht und somit auch in schwierigen Zeiten versucht, mit kleinen Vokalgruppen musikalische Akzente zu setzen. Highlight des Jahres war wohl neben der "Spatzenmesse" von W. A.