„Wir wollen den positiven Weg von Lois weitergehen“, sagt die SP-Fraktionsvorsitzende Karin Pöschko über ihre am Dienstagabend beschlossene Kandidatur bei der morgigen Bürgermeister-Wahl in St. Oswald bei Freistadt. Der plötzliche Tod von Bürgermeister Alois Punkenhofer am 1. Jänner dieses Jahres macht diese Neuwahl erforderlich.