Breitband-Ausbau ist in der Leader-Region Donau-Böhmerwald gerade in aller Munde. Dazu gehört auch die Gemeinde Herzogsdorf. Freiwillige sammelten fleißig Interessensbekundungen in Gebieten, die für einen geförderten Ausbau infrage kommen. Nicht gefördert werden Bereiche, die grundsätzlich technisch von Providern mit schnellem Internet versorgt werden können. Als Messlatte werden 30 Mbit/s Upload angegeben. Zu diesen nicht förderfähigen Gebieten gehört das Areal rund um die Gaisbergsiedlung.