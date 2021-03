Böhmerwald-Kinder räumten bei der Landesmeisterschaft ab

Am FIS-geprüften Zwieselberg fanden am Wochenende die Kinder-Ski-Landesmeisterschaften statt. Coronabedingt wurden die Rennen jahrgangsmäßig auf zwei Tage aufgeteilt, damit nicht zu viele Athleten gleichzeitig am Rennhang waren. Spannungsgeladen waren die Rennen insofern, als es die ersten Wettkämpfe in diesem Winter waren. Am ersten Tag waren die Jahrgänge 2009 und 2010 an der Reihe.