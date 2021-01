Bio-Schule bleibt für 50 weitere Jahre im Stift Schlägl

Mit einer Standortsicherung bis in das Jahr 2070 startet die Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule (LWBFS) Schlägl in das neue Jahr. Die Ausbildungsstätte besteht seit 1924 und ist seit einigen Jahrzehnten in einem Gebäudekomplex des Stiftes Schlägl untergebracht. Schulerhalter ist das Land Oberösterreich. Im Jahr 2002 hat sich die Fachschule zur Bioschule mit den Schwerpunkten „Biologischer Landbau“ und „naturnahe Waldwirtschaft“ weiterentwickelt. Zur Deckung des stetig wachsenden Platzbedarfs der Schule musste das ursprüngliche Gebäude seit den 1960er Jahren mehrmals erweitert werden.

Die gute Entwicklung der Schule sowie das gute gegenseitige Einvernehmen zwischen dem Stift Schlägl und dem Land OÖ bildeten nun die Basis für eine Verlängerung des mit Jahresende auslaufenden Pachtvertrags um weitere 50 Jahre. Diese Standortsicherung bis 31. Dezember 2070 sei ein Zeigen für die gute Partnerschaft zwischen der Landwirtschaftsschule und dem Stift, zeigten sich der für die landwirtschaftlichen Fachschulen zuständige Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) und Abt Lukas Dikany bei der Vertragsunterzeichnung zufrieden. Mit dem Vertragsabschluss bis 2070 würden beide Seiten die Planungssicherheit für mehrere Jahrzehnte sicherstellen. Ebenfalls bei der Präsentation der Vertragsverlängerung anwesend waren Stiftskämmerer Markus Rubasch, Bezirksbauernkammer-Obmann Georg Ecker und Schulleiter Johann Gaisberger.

„Die Bioschule Schlägl hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein klares Profil und ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet und stellt ein lebendiges Bildungszentrum im oberen Mühlviertel dar“, sagt Landesrat Hiegelsberger. Die Einmietung in die Räumlichkeiten des Stiftes Schlägl mache wirtschaftlich Sinn, stelle aber auch eine bereichernde Partnerschaft dar. „Schließlich sind es die Stifte, die in vielen Gegenden als Erstes das Land bewirtschafteten und Nachhaltigkeit schon immer gelebt haben.“ Auch die erfolgreiche Landesgartenschau 2019 habe gezeigt, wie kompetent und umfassend sich Aigen-Schlägl mit dem Stift und der Bioschule um die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit annimmt.