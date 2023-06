Billa in Aigen-Schlägl schließt nun doch

Schon am 17. Juni wird der Markt in Aigen-Schlägl geschlossen.

Bereits seit Monaten kursierte das Gerücht in der Marktgemeinde im Oberen Mühlviertel. "Das haben mir ja sogar Mitarbeiterinnen im Markt selbst bestätigt", sagt eine Aigen-Schläglerin. Ende Februar wurde seitens des Konzerns noch öffentlich dementiert. Um es jetzt jedoch per Plakat am Eingang zu verkünden: Schon kommende Woche, am 17. Juni, wird der Billa-Markt geschlossen.