Bewohner Gusens fordern Mitsprache bei KZ-Gedenkstätte

Mit gemischten Gefühlen sehen die Bewohner Gusens dem Grundstückskauf sowie dem geplanten Ausbau der Gedenkstätte in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung entgegen. So auch Johann Neubauer: "Meine Eltern haben in den 1950er Jahren diese Bauparzelle erworben. Hier stand einmal eine Lagerbaracke, und da haben sie halt mit einfachsten Mitteln ihr Haus gebaut.