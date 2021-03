Betriebe suchen Fachkräfte, eine Chance für viele Frauen

Auch nach einem Jahr Corona zeichnet sich der Bezirk Rohrbach durch eine hohe Erwerbsbeteiligung und eine relativ geringe Arbeitslosigkeit aus. Doch in den letzten Monaten hat die Dynamik am Arbeitsmarkt zugenommen, Veränderungen bestimmen den Alltag. Die Nachfrage nach Arbeitskräften mit einem Qualifikationsprofil "Lehrabschluss und höher" ist ungebremst, Betriebe suchen Fachkräfte in vielen Tätigkeitsbereichen.