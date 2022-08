Beim Feriencamp konnten Kinder aus der Ukraine kurz ihre Sorgen vergessen

Einfach nur Kind sein und den Sorgen des Alltags für einige Tage entfliehen. Das durften 52 Kinder aus den Bezirken Freistadt, Perg, Urfahr-Umgebung sowie aus Linz in der vergangenen Woche bei einem Ferien-Camp im "Mühl-Fun-Viertel" in Klaffer am Hochficht. Das Besondere daran: Etwas mehr als die Hälfte dieser Kinder musste mit ihren Müttern vor dem Krieg in der Ukraine flüchten.