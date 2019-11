Zigarettenstummel findet man überall. Sie sind so alltäglich, dass die meisten sie gar nicht mehr als Müll wahrnehmen. Unter jeder Parkbank, an jeder Bushaltestelle, im Wald, am See, am Berg – wo Getränkedosen und Plastikverpackungen eindeutig als störender Abfall wahrgenommen werden und viele bereit sind, Fremdmüll mitzunehmen: Zigarettenstummel bleiben meist liegen.