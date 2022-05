Ein Sommer wie damals, davon träumen die meisten. Und zumindest was den Spaß in den Freibädern betrifft, stehen die Vorzeichen dafür gut. Denn zumindest bisher sind – im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren – keinerlei Einschränkungen in puncto Abstands- oder gar Maskenregeln für die Freibäder vom Bund gekommen. "Hoffentlich bleibt das auch so", sagen die für die Bäder Verantwortlichen in ganz Oberösterreich.