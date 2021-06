Die Marienschwestern vom Karmel übersiedeln mit ihrem Stammhaus wie berichtet ab 2023 von Linz nach Bad Mühllacken. Dort soll auch ein "Zentrum für Spiritualität und Gesundheit" entstehen. Pläne, das Stammhaus ins Mühlviertel zu verlegen, wälzten die Schwestern schon mehrere Jahre. Angedacht war ursprünglich, das 1980 erbaute Seniorenheim St. Teresa in Bad Mühllacken großzügig umzubauen: als Wohnort der Schwestern, mit Einheiten für "Wohnen am Pesenbachtal" und Raum für spirituelle Angebote. In