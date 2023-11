Bad Mühllacken bekommt ein neues Ortszentrum

Die Küche soll nicht kalt werden und deshalb ist der Zeitplan ambitioniert. Schon im Juli soll das Alten- und Pflegeheim gegenüber dem Curhaus in Bad Mühllacken saniert und umgebaut werden. Besagte Küche, in der die Franziskanerinnen "Essen auf Rädern" für acht Gemeinden zubereiten, bleibt in Betrieb und wird künftig auch eine Gastronomie versorgen – so der Plan.