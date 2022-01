Benützt man heute auf dem Hauptplatz in Freistadt einen der gebührenpflichtigen 90 Parkplätze, so kann man nur schwer erahnen, dass ebendort bereits ab dem Jahr 1465 von Händlern das lebenslange Standrecht zum jährlichen Feilbieten ihrer Waren erworben werden konnte. Das war der Beginn des um den 25. Jänner, Pauli Bekehrung, stattfindenden Paulimarktes, der einst über den Lichtmess- und Blasiustag ganze vierzehn Tage lang dauerte ("An Pauli Bekehr ist der Winter halb hin und halb her").