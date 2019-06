Aufregung in Freistädter Politik um Pläne für Hotel auf dem Messe-Areal

Mit einem Grundsatzbeschluss und einem Optionsvertrag für ein Hotel auf dem Freistädter Messe-Areal soll sich am kommenden Montag der Freistädter Gemeinderat befassen. Ein Vorhaben, das bereits gestern in der Stadtpolitik die Wogen hoch gehen ließ. Denn offenbar durchkreuzt Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) mit diesem Vorhaben die Pläne des Messevereins für den Bau einer zusätzlichen Messehalle auf dem Standort der jetzigen Adamhalle. Diese soll, geht es nach Wunsch des Messepräsidenten und langjährigen Freistädter VP-Vizebürgermeisters Franz Kastler, abgerissen und durch eine modernere Halle ersetzt werden.

Laut einem ORF-Bericht von Mittwochvormittag plant die Stadtführung nun aber genau auf diesem Standort ein Low-Budget-Hotel. Dass der Hotelbau auch Wohnungen umfasse, würde die Lärmschutzvorgaben für die Messe Freistadt noch einmal massiv verschärfen und verteuern.

„Es wird kein Billig-Hotel“

Man plane weder ein Billighotel noch stehe das ins Auge gefasste Projekt den legitimen Ausbauplänen der Messe im Wege, widerspricht Elisabeth Paruta-Teufer dieser Darstellung entschieden. Das Hotel werde vielmehr einem Vier-Sterne-Standard entsprechen und damit den Tourismusstandort Freistadt stärken. Weitere Details zum Hotelprojekt bekannt zu geben, sei noch verfrüht, da sich selbiges aktuell noch in der Entwicklungsphase befinde.

Es stimme auch nicht, dass die Projektentwicklung geheim gehalten worden sei. Um alle Fraktionen einzubinden und bestmögliche Transparenz zu gewährleisten, habe man das Projekt am 12. Juni im Stadtrat vorgestellt. In dieser Beratung habe man sich aus zunächst zwei unterschiedlichen Standortvarianten für jenen an der Linzer Straße entschieden.

Kritik von SP und Bürgerliste

Von einem nicht ausgegorenen Projekt spricht hingegen SP-Vizebürgermeister Christian Gratzl: „Das Grundkonzept wurde nru einem sehr kleinen Kreis präsentiert. Für die Gemeinderäte gab es bisher keinerlei Unterlagen.“ Eine voreilig herbeigeführt Entscheidung im Gemeinderat am kommenden Montag könne ein weiteres Fiasko für das Hotelprojekt und die Stadt Freistadt zur Folge haben.

„Alle Fakten auf den Tisch“, fordert auch Rainer Widmann, Fraktionsobmann der Bürgerliste „Wir für Freistadt“. Den Fraktionen sei in den Vorgesprächen suggeriert worden, dass die Messeleitung in die Planungen eingebunden sei. Dies müsse nun vor der Sitzung am Montag unbedingt nachgeholt werden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at