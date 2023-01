An der Belastungsgrenze: Bäume biegen sich in Kirchschlag gefährlich unter der Schneelast

"Es ist wirklich extrem", sagt Gebhard Gangl. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirchschlag hat die Wetterlage derzeit besonders genau im Blick. Bäume in der Gemeinde ächzen unter der Schneelast, die sich vor allem durch den gefrierenden Nebel der vergangenen Tage angesammelt hat. Die Lage hat sich damit gefährlich zugespitzt. "In den umliegenden Gemeinden ist die Situation nicht so schlimm wie in Kirchschlag.