Altenfeldner Biker wollen neun Liter Blut spenden

Die Temperaturen steigen, die Straßen sind gekehrt, und die meisten "Taferl" sind wieder an den Motorrädern montiert. Einer Ausfahrt steht also nichts mehr im Weg, und viele freuen sich, ihr Hobby wieder ausüben zu können. Mit der Motorradsaison beginnt allerdings auch die Zeit der damit verbundenen Unfälle. Erst am Karfreitag rückte die Feuerwehr Haslach zu einem schweren Motorradunfall aus.