Als der Erzherzog Auerhähne im Stadelholz erlegte, war die Natur noch in Ordnung

Im Mühlviertel waren einmal Auer- und Birkwild sehr zahlreich vorhanden. Was voraussetzte, dass auch geeignete Lebensräume und Nahrung vorhanden waren. Die Heidelbeere zählte in den Sommermonaten zur Hauptnahrung des Auerwilds, und diese Beere hat in Ottenschlag einen besonderen Stellenwert. Der Heidelbeerstrauch hat sogar im Ottenschlager Gemeindewappen einen würdigen Platz bekommen.