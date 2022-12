Ein vielfältiges Wegenetz, das die Vorzüge der Mühlviertler Hügelwelt in ihrer ganzen Bandbreite umspannt, lockt schon jetzt viele Mountainbiker in die Tourismusregion Mühlviertler Alm Freistadt. Mit dem Boom der E-Bikes wird dieses Marktsegment künftig eine noch größere Rolle spielen, waren sich die Teilnehmer jener Workshops einig, die in den vergangenen Monaten in der Region abgehalten wurden.