Ärger über überfüllte Busse im Mühlviertel

"Jeden Tag das gleiche." 7.10 Uhr, Haltestelle Aigen-Schlägl Marktplatz. Eine Pendlerin ärgert sich. Der Bus, der aus der Nachbargemeinde Ulrichsberg kommend in die Haltestelle einfährt, ist bereits jetzt voll. Schülerinnen und Schüler wollen in die Mittel- oder in die Polytechnische Schule Aigen-Schlägl, in eine der höheren Schulen in Rohrbach-Berg oder in die HTL Neufelden. Pendler zur Arbeit. Etliche von ihnen stehen schon jetzt im Mittelgang.